Nissewaard dreigt met rechter om Oudenhoorn

De gemeente Nissewaard dreigt met een rechtzaak als buurgemeente Hellevoetsluis niet snel met duidelijkheid komt over Oudenhoorn. Het dorpje moet worden toegevoegd aan Hellevoetsluis en Nissewaard wil daar 9,5 miljoen euro compensatie voor hebben.

Het bedrag is vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. Nissewaard gaat onder voorwaarden akkoord, maar wil wel voor komende maandag weten of de gemeenteraad van Hellevoetsluis

er hetzelfde over denkt.

Als de raad maandag nog geen besluit heeft genomen, stapt Nissewaard naar de rechter om de grenscorrectie uit te stellen. Burgemeester Salet: "Dat heeft nadrukkelijk niet onze voorkeur, wij willen er echt graag uitkomen."

Oudenhoorn gaat per 1 januari deel gaan uitmaken van Hellevoetsluis.