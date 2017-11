Van der Heijden:'Het gaat de goede kant op'

De ziekenboeg bij Feyenoord stroomt de laatste weken langzamerhand leeg. Op dit moment zitten Ridgeciano Haps, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden nog in de lappenmand bij de landskampioen. De verwachting is dat alledrie de verdedigers na de winterstop weer inzetbaar zijn.

Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden. 'Het is elke dag de hele dag revalideren en keihard trainen om weer fit te worden. Het gaat de goede kant op en doe mijn best om snel weer fit te zijn', aldus de Feyenoorder.

De verdediger raakte eind september in de aanloop naar de Champions League ontmoeting tegen Napoli op de laatste training geblesseerd aan zijn kuit. Van der Heijden liep een spierscheuring op en de verwachting was aanvankelijk dat hij slechts enkele weken uit de roulatie zou zijn. 'Die verwachting was nergens op gebaseerd', zegt Van der Heijden.

De voormalig-speler van Vitesse, Willem II en Ajax wil zich niet uitlaten of hij voor de winterstop nog in actie komt, maar hoopt in ieder geval direct na de winterstop weer inzetbaar te zijn in de kraker tegen Ajax. 'Ik denk dat dat wel reeel is want het gaat de goede kant op', zegt Van der Heijden tegen RTV Rijnmond.

Vorig jaar maakte Van der Heijden als basisspeler een sterk seizoen door met Feyenoord en uitgerekend op hetzelfde moment raakte ook zijn maatje in de verdediging Eric Botteghin langdurig geblesseerd. Zonder de Braziliaan en Van der Heijden maakte Feyenoord een slechte periode door en kreeg Feyenoord in tegenstelling tot vorig seizoen veel doelpunten tegen. 'Ik weet zeker dat we uit deze slechte periode komen en ik ben blij dat we afgelopen weekend een goede overwinning hebben gepakt. Ik hoop dat we deze lijn doortrekken en dat we na de winter er nog een mooi seizoen van kunnen maken', aldus de verdediger uit Schoonhoven.