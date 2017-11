Deel dit artikel:











Politie vindt berg geld uit parenclub terug in Rozenburg Foto: Pixabay

In een huis in Rozenburg heeft de politie honderdduizenden euro's gevonden. Het geld was gestolen bij een parenclub in Moordrecht.

De politie kreeg een tip dat de buit verdeeld werd in Rozenburg. Toen drie mannen het huis verlieten en met verschillende tassen in twee auto's stapten, zetten agenten de achtervolging in. De mannen reden naar Den Haag, waar zich nog een vierde persoon bij het gezelschap voegde. Op de Eenhoornkade pakte een arrestatieteam de verdachten op. In de auto's lagen nog andere gestolen spullen uit de parenclub. Bij doorzoeking van het huis in Rozenburg vond de politie later drie vuurwapens en munitie. Voor de diefstal zitten nog twee mannen uit Rotterdam en Bergschenhoek vast. Een Hagenaar en een man uit Zoetermeer zijn weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachte.