Thema Film Festival Rotterdam: meet the humans of planet IFFR

Films over de verbindingen tussen mensen staan centraal tijdens het komende Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR). Er draaien op deze 47ste editie van 24 januari tot 4 februari bijna vijfhonderd films.

"Vandaag gaan we de campagne starten waarmee we de toon willen gaan zetten over wat we dit jaar belangrijk vinden op het festival. En dat wordt 'meet the humans of planet IFFR'",

zei directeur Bero Beyer woensdag op Radio Rijnmond.

Het volledige filmprogramma wordt pas op 17 januari bekendgemaakt, maar Beyer lichte alvast een tipje van de sluier op:

"Vorig jaar hadden we een planeet als logo. Overal kwam het terug, het teken van die krioelende massa, die staat van zijn, waarin je vrije cinema kunt ervaren. Dit jaar gaan we die rare levende wezens onderzoeken. Die mensen die er rond krioelen, vol tegenstellingen. Die het ene zeggen en het andere bedoelen. Die zeggen dat ze van feiten houden, maar feitelijk hun beslissingen maken uit hun 'gut' en die we als het goed is in alle verscheidenheid gaan terugzien op het grote witte doek."

Vorig jaar werd het Internationaal Film Festival Rotterdam 314.000 keer bezocht. Zoals altijd kwamen er ook toen honderden filmmakers op het festival af.

Onder de prominente gasten was ook koning Willem-Alexander. Hij bezocht op de eerste vrijdag van het festival de wereldpremière van Double Play, van filmmaker Ernest Dickerson.