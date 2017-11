Rotterdamse Jessica radeloos: telefoon met babyfoto's gestolen

Een grote shock voor de 27-jarige Jessica de Reijer toen zij dinsdagavond thuis kwam. Haar mobiele telefoon, vol met foto's van haar zwangerschap en baby'tje van drie maanden oud, bleek gestolen.

De Rotterdamse is radeloos. Op de telefoon staan zo'n 7 duizend foto's die nu grotendeels verdwenen zijn. "Van het begin van de zwangerschap tot het eerste lachje van de baby", vertelt ze bedroefd.

Jessica vertrok dinsdag rond 20:00 uur vanaf haar moeder, die woont in Rotterdam-Lombardijen, met de auto naar huis. Bij thuiskomst bleek de waardevolle Samsung Galaxy S6 weg: vermoedelijk gestolen terwijl Jessica haar kindje in de auto zette.

Via de computer zag ze dat haar telefoon om 20:30 uur nog een signaal afgaf ter hoogte van Rotterdam-Blaak. Later op de avond kreeg zij de voicemail toen zij haar eigen nummer probeerde te bellen. Jessica denkt dat de kans dat zij haar telefoon nog terugkrijgt, niet groot is.

"Maar ik probeer het toch. De telefoon is niet vervangbaar. Het gaat me niet om het apparaat zelf, maar om wat er op staat."