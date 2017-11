Deel dit artikel:











Rotterdamse moskee zet omstreden vrijwilliger de deur uit Archieffoto

Een medewerker van de Shane Mustafa-moskee in Rotterdam-IJsselmonde wordt niet meer ingezet als vrijwilliger. De man was in Engeland veroordeeld voor kindermishandeling. Hij had dat in Rotterdam nooit verteld.

Zijn veroordeling in Groot-Brittanië kwam begin deze maand naar buiten via de Telegraaf. Daarna is de gemeente Rotterdam meteen in gesprek gegaan met het moskeebestuur. Dat zette de man op een zijspoor. De medewerker was niet in dienst van de moskee, maar verrichtte sporadisch wat vrijwilligerswerk, zegt het bestuur. In Rotterdam zouden zich geen misstanden hebben voorgedaan.