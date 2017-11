Feyenoord wilde Zlatan en niet Elmander

Feyenoord wilde in 2001 de Zweed Zlatan Ibrahimovic naar de Kuip halen, maar niet iedereen bij Feyenoord zag het zitten in de flamboyante aanvaller. Volgens toenmalig technisch directeur Rob Baan was vooral het gedrag van Zlatan een struikelblok. Uiteindelijk werd zijn landgenoot Johan Elmander door Feyenoord gekocht.

'Het had gekund. Hij stond bij ons op de lijst en zijn naam is tijdens de scoutingsvergadering vaak voorbij gekomen. De eindconclusie was dat de meeste hem wel een geweldig talent vonden, maar ook onberekenbaar. En daarom vonden ze hem niet passen bij onze clubcultuur. Toen ben ik naar Johan Elmander wezen kijken en die hebben we daarna gehaald en jammer genoeg geen Zlatan', zegt Rob Baan tegenover RTV Rijnmond.

Zlatan ging uiteindelijk naar Ajax en in Amsterdam zette hij uiteindelijk zijn eerste stappen naar de top. Zlatan groeide later bij AC Milan, Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint Germain uit tot een wereldster. Momenteel speelt de 36-jarige Zweed na lang blessureleed bij Manchester United.

Baan was woensdagochtend bij RTV Rijnmond om een gedeelte van de opbrengst van zijn biografie 'Niet slecht voor een CIOS-pikkie' te overhandigen aan Frits Hirschstein, directeur van KIKA (Stichting Kinder Kankervrij). Schrijver Cris Willemsen en Baan hadden vooraf al aangegeven dat de opbrengsten van het boek over de biografie van de voormalig-trainer naar KIKA zou gaan. Er werd woensdag in het programma Dwars Door Rijnmond een cheque van ruim 8.000 euro gedoneerd aan het goede doel.