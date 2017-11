Inbreker parenclub is jihadist uit Rotterdam

Een van de mannen die vastzit voor de inbraak in parenclub Fun4Two in Moordrecht is voormalig jihadstrijder Vially M. De 23-jarige Rotterdammer stond in oktober terecht voor deelname aan een terroristische organisatie. De rechter sprak hem vrij, waarna M. zijn enkelband kon afdoen.

Bij de Moordrechtse parenclub werd in de nacht van 22 op 23 november ingebroken. De dieven namen honderdduizenden euro's mee. Direct meldde de veiligheidsdienst AIVD aan de politie dat M. erbij betrokken was. Ook was bekend dat de buit in een huis aan de Grote Stern in Rozenburg verdeeld zou worden.

In Rozenburg zag de politie dat drie mannen met verschillende tassen in twee auto's stapten. Ze reden naar Den Haag, waar zich een vierde persoon bij het gezelschap voegde.

Een arrestatieteam haalde de vier mannen op de Haagse Eekhoornrade van de weg. In de auto's werd een groot deel van het geld teruggevonden.

Een ander deel lag nog in het woonhuis aan de Grote Stern in Rozenburg. Daar vond de politie bij een huiszoeking ook drie vuurwapens en munitie.

Delft

M. is van Antilliaanse afkomst. Na zijn bekering tot de islam noemde hij zichzelf Mohammed. Hij was een van de jongeren uit de wijk Buitenhof in Delft die in 2013 naar Syrië vertrokken om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat.

Een deel van de groep kwam bij de strijd om het leven. M. keerde in 2013 terug naar Nederland. Volgens het Openbaar Ministerie had hij in Syrië een training voor terroristen gevolgd. Hij moest zich verantwoorden voor de rechter.

In het proces eiste Justitie dertig maanden celstraf, waarvan 24 voorwaardelijk. Maar de rechter ging daar niet in mee en sprak M. onlangs vrij.

Volgens de rechter kon alleen worden bewezen dat de verdachte naar Syrië is afgereisd. Niet kon worden vastgesteld of hij had meegedaan of bijgedragen aan de terroristische strijd.

Ambtsbericht

Uit een ambtsbericht van de AIVD over de inbraak in Moordrecht blijkt dat de veiligheidsdienst hem sinds die tijd nauwlettend in de gaten hield.

M. zit sinds vorige week vast, net als een 30-jarige man uit Bergschenhoek. De Rotterdammer blijft zeker nog twee weken in voorarrest.

Twee andere verdachten zijn weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte. Het is nog onbekend wat hun achtergrond is.