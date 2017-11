FNV: dit is het moment om bouwvakkers meer te betalen

Na zeven magere jaren is er weer groei in de bouw. En daar willen ook de bouwvakkers van meeprofiteren. Hun vakbond eist bij de komende cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3,5 procent.

"De crisis is voorbij, er wordt veel gebouwd en veel gezocht naar personeel, dus dan is dit het moment waarop de bouwvakker weer aan de beurt is", zegt Hans Crombeen van vakbond FNV Bouwen & Wonen woensdag op Radio Rijnmond.

"We hebben zeven jaar crisis gehad. Bouwvakkers hebben het idee dat ze zeven jaar ingeleverd hebben. Nu er collega's worden gezocht, is het tijd om ook fatsoenlijk te betalen voor de arbeid."

Volgens Crombeen betekent meer loon voor de bouwvakkers niet per definitie dat huizen daardoor nog veel duurder worden. "De huizen zullen daardoor ongetwijfeld iets duurder worden. Maar niet zoveel, want loonkosten zijn maar een beperkt deel in het proces."

De FNV'er wil niet alleen meer loon voor de bouwvakkers, maar ook een betere pensioenregeling en veiligere werkomstandigheden: "Mensen moeten op een fatsoenlijke leeftijd kunnen stoppen met werken, want het is zwaar werk in de bouw."

Hij maakt zich zorgen over het grote aantal nationaliteiten dat op bouwplaatsen rondloopt en slecht met elkaar kan communiceren. Nederlands zou de voertaal moeten worden als het aan de bond ligt:

"Mensen moeten elkaar snappen, instructies krijgen. Ze moeten elkaar ook begrijpen als er iets aan de hand is. Het gaat veel mis. De bouw staat helaas in de top vijf van ongevallen van de inspectie SZW. Er is wel heel wat te verbeteren."

Crombeen besluit met een voorbeeld uit de praktijk: "Als je op een steiger staat, iemand roept 'van onderen!' en iedereen blijft staan om te bedenken wat er nou gezegd werd. Ja, dat is een echt onveilige situatie."