De beste schoolleider van Nederland komt uit Rotterdam

Selma Klinkhamer van het Rotterdams Vakcollege De Hef is door vakgenoten uit het onderwijs met overgrote meerderheid verkozen tot beste schoolleider van Nederland.

"Ze is heel erg betrokken bij kinderen. Ze probeert de school zo leuk mogelijk te houden en ze stelt goede en strakke regels zodat iedereen zich veilig kan voelen,"

zegt leerling Juracey Adamson uit 3K2.

Ook docent Alexander van Baarlen vindt dat zijn 'baas'een warme persoonlijkheid heeft en een duidelijke visie heeft. Klinkhamer zelf vindt de uitverkiezing 'fantastisch en een hele eer'.

Achterstandswijk

Klinkhamer: “Ik voel me ontzettend gewaardeerd. Zes jaar geleden ben ik begonnen als directeur van Vakcollege De Hef. De school staat in een achterstandswijk in Rotterdam-Zuid waar de groeimogelijkheden van leerlingen niet vanzelfsprekend zijn."

"Dagelijks probeer ik alles uit mijzelf en mijn team te halen om deze leerlingen optimaal te bedienen. Dat ik vervolgens word uitgeroepen tot beste schoolleider van Nederland is een enorme eer."

Doorzettingsvermogen

Selma Klinkhamer ontving de zilveren schaal en oorkonde dinsdag op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Ze kreeg de prestigieuze prijs vanwege haar 'doorzettingsvermogen', 'integriteit' en 'toewijding'.

Dyade organiseert elk jaar de verkiezing beste schoolleider van Nederland. Dyade is de grootste dienstverlener in het onderwijs en helpt onderwijsinstellingen bij de bedrijfsvoering en administratie.