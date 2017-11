28 jaar celstraf geëist voor dubbele moord Hellevoetsluis

Justitie eist straffen tot 28 jaar cel voor een dubbele moord aan de Branding in Hellevoetsluis. Daar werden op Tweede Kerstdag van het vorig jaar een 22-jarige man en zijn 29-jarige oom doodgeschoten.

Drie mannen staan terecht. De hoofdverdachte heeft bekend dat hij heeft geschoten. Hij zou zijn belaagd door familie van de slachtoffers. Hij zegt niet gericht te hebben geschoten.

De man had de nacht voor de moorden ruzie gehad in Hellevoetsluis met leden van de andere familie. Daarbij is geschoten en gevochten. Justitie spreekt van een verhaal van frustratie, boosheid en wraak.

Tegen een medeverdachte is 25 jaar cel geëist. Een derde verdachte, die in een auto zat, hoorde een jaar cel tegen zich eisen.

Tijdens de zitting legden de nabestaanden van de slachtoffers verklaringen af. Daarbij werd emotioneel gereageerd op de publieke tribune. Volgens familie van de verdachten werden zij in het Papiaments bedreigd.

Het is nog niet bekend wanneer de rechter in Rotterdam uitspraak doet. RTV Rijnmond hield een liveblog bij tijdens de rechtszaak.