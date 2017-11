Deel dit artikel:











Docent gewond door scheikundeproef Archieffoto

Op het Penta College aan de Curieweg in Spijkenisse is woensdag een scheikundeproef uit de hand gelopen. De leraar gaf een demonstratie aan vier leerlingen toen de boel ineens uit elkaar plofte. De docent kreeg daarbij glas over zich heen.

Ambulancepersoneel heeft de verwondingen van de man nagekeken, maar het lijkt mee te vallen. De leerlingen bleven ongedeerd. Wat er precies misging bij het scheikundeproefje is onbekend.