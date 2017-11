Celstraffen geëist na ontdekking drugslabs

In een pand aan de Keenstraat op het industrieterrein werd de grondstof voor amfetamine gemaakt

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tot acht jaar cel geëist tegen vier verdachten. Zij zouden de productie van synthetische drugs hebben voorbereid. Een van de verdachten werd eind 2015 op heterdaad betrapt en aangehouden in Rotterdam.

Toen de man werd aangehouden had hij spullen bij zich die nodig zijn om synthetische drugs te maken: onder meer handschoenen, een pH-meter en bepaalde vloeistoffen. Na zijn aanhoudingen kwamen meer verdachten in beeld, omdat hij ze zou aansturen.

Tijdens het onderzoek dat volgde, rolde de politie meerdere drugslabs op. In Rotterdam werd destijds een amfetaminelaboratorium in de Spaanse Polder ontdekt. In een pand aan de Keenstraat op het industrieterrein werd de grondstof voor amfetamine gemaakt, de politie vond er toen vaten met 4000 liter drugschemicaliën.

Ook in Moergestel en in Oud Turnhout (België) werden drugslabs in aanbouw ontdekt en ontmanteld. De rechtszaak gaat donderdag verder.