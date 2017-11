Tekort gemeenteraadsleden: 'Verhoog de raadsvergoeding en stop met fuseren'

Minder fusies tussen gemeenten en een hogere vergoeding zouden het tekort aan gemeenteraadsleden kunnen oplossen. Dat zei politicoloog Chris Aalberts van de Erasmus Universiteit woensdag op Radio Rijnmond.

Dinsdag werd bekend dat na de PvdA in Hardinxveld-Giessendam ook de VVD in deze gemeente kampt met te weinig aanmeldingen en daarom niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Volgens Aalberts wordt in de grotere gemeenten, zoals Rotterdam en Amsterdam, nog wel gevochten om een plek op de lijst. Maar in kleinere gemeenten zijn partijen vaak al heel blij als ze meer aanmeldingen krijgen dan ze zetels verwachten te winnen.

Lijst van problemen

Eigenlijk is het een hele lijst van problemen die het tekort veroorzaken, zegt Aalberts.

Een van de dingen die een rol spelen, is de grootte van sommige fusiegemeenten: "Zo'n twintig jaar geleden had het raadslidmaatschap nog enig aanzien. Gemeenten waren toen kleiner en daardoor was het duidelijker wie je achterban was. Als je van iets heel abstracts, zoals een fusiegemeente, raadslid bent in plaats van van je eigen dorp, dan maakt dat echt wel uit."

Daarnaast is het de bedoeling dat je het werk naast een eigen baan doet wat het moeilijk te combineren maakt.

"Op papier kost het zo'n anderhalve dag per week, maar in de praktijk is dat meer. Dat maakt het nog slechter te combineren. En het levert wel wat op met de vergoeding, maar voor een hele hoop hoger opgeleiden is het financieel gewoon onaantrekkelijk."

En de lijst is langer volgens Aalberts. "Omdat die gemeenten groter zijn worden, is het ook meer werk geworden en gaat het ook over onaantrekkelijke dingen. Het is dus eigenlijk een hele bureaucratische rol en dan krijg je ook nog te maken met bedreiging en intimidatie. Iets waar een kwart van de gemeenteraadsleden mee te maken schijnt te hebben."



Het gevolg is dat er mensen in gemeenteraden komen die er helemaal niet horen, zegt Aalberts. "Dan gaat het niet meer over eigenschappen, of achterban of de beste mensen kiezen, maar om de 'gekken' die er nog in willen."

Leefbaar Rotterdam

"In Rotterdam had je de casus van meneer Anwal", zegt Aalberts. "Dat vonden ze bij Leefbaar Rotterdam wel leuk. Die man heeft drie jaar in de raad gezeten en met Leefbaar mee gestemd en na drie jaar bleek dat hij het er helemaal niet mee eens was. Je vraagt je dus af wat de kwaliteit is van de raadsleden van Leefbaar Rotterdam."

De fusies tussen gemeenten moeten stoppen en de vergoeding moet omhoog, maar het gaat ook over idealisme. Meer burgers moeten weten dat ze gemeenteraadslid kunnen worden, vindt Aalberts.

"De aanmeldingstermijn voor de verkiezingen in 2018 sluit over twee maanden. Maar wat wel zou kunnen is dat mensen zich gaan oriënteren voor de verkiezingen in 2022. Het gaat niet alleen over voldoende vergoeding, maar ook over idealisme. Over of je iets wil bijdragen aan de maatschappij."