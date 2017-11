Hockey en... breien bij hockeyclub Rotterdam

De winter staat voor de deur. Niet de meest aangename periode om langs de lijn te staan, dachten ze bij Hockeyclub Rotterdam. Een wollige retro-sjaal biedt dan uitkomst. En dus kwamen de dames van de breiclub uit verzorgingstehuis Humanitas Akropolis langs om te breien in de clubkleuren.

Het idee voor de retro-sjaal in clubkleuren ontstond na een paar wijntjes in de kantine. “Ik had zo’n leuke sjaal gevonden in Berlijn en toen ik terug kwam vroegen mensen waar ik die vandaan had. Vervolgens was de vraag: Wie breit er nog? Of.. wie kan er helpen bij het instrueren?”

De brei-experts van Humanitas, de buren van de club, wilden graag helpen. “Voor ons is het gewoon een leuk uitje”, vertelt een van de breisters. “Het is heel gezellig!”

Een aantal jonge speelsters is aangeschoven bij het breien. De meiden kijken aandachtig mee. “Ik vind het heel knap dat de dames zulke leuke dingen kunnen maken, maar ik ben ben zelf beter in hockey!”