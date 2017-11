Supporters van Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht vechten op afspraak

Supporters van profclubs in onze regio, zoals Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht zijn actief betrokken bij freefights. Ze knokken op afgesproken momenten met 'supporters' van een andere club.

Dat staat in een rapport dat Nieuwsuur in handen heeft. Daaruit blijkt dat 29 van de 34 Nederlandse profclubs betrokken zijn bij vechtafspraken.

De Rotterdamse korpschef Frank Paauw vindt het een gevaarlijke ontwikkeling, omdat er steeds vaker professionele vechtsporters gerekruteerd worden. "Nu worden dus een soort huurlingen in de groep gebracht, die de groep winst kunnen bezorgen", zegt Paauw tegen Nieuwsuur.

Hij vreest dat de kans op een dodelijke afloop groter wordt als er meer geoefende vechters bij komen. En dat de groepen in plaats van in het bos gaan afspreken in uitgaansgelegenheden.

In de afgelopen jaren hebben dat soort gevechten maandelijks plaatsgevonden. Per keer zijn er enkele tientallen mannen bij betrokken. Volgens de criminoloog achter het rapport Henk Ferwerda, gaat het vaak om mannen tussen de twintig en dertig die al een strafblad hebben.