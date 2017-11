'Bombardement Treubstraat verdient meer aandacht'

Het was het laatste bommengeweld op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Op 18 maart 1945 worden de Treubstraat en Kerdijkstraat in Rotterdam-Noord getroffen door een V1, een onbemand straalvliegtuig, van de Duitsers. Bij het bombardement kwamen 42 mensen om, maar toch is er geen gedenkteken in de straat. En daar willen Rotterdammers Frank Zwinkels en Ewoud Kieviet verandering in brengen.

Anderhalf jaar geleden trof bewoner Frank Zwinkels op 4 mei een bos bloemen aan op een informatiebord in de straat. "Toen besefte ik ineens dat er achter het verhaal van het bombardement heel veel leed schuilt ", zegt Zwinkels. Hij plaatste een oproep in de Wijkkrant Liskwartier en Bergpolder waar hij eindredacteur van is.

Daarna kwam hij in contact met nabestaanden die ieder jaar terug gaan naar de Treubstraat om het bombardement, waarbij ze hun familieleden verloren, te herdenken. Samen met Rijnmond-verslaggever Ewoud Kieviet, die in de Treubstraat woont, sprak hij met verschillende nabestaanden voor de wijkkrant.

Herdenking

"Deze nabestaanden willen een plek om te kunnen herdenken: een monument", zegt Kieviet. De twee bewoners hebben nu het plan opgevat om op 18 maart 2018 een herdenking te organiseren. "Het plan is nog heel vers, maar we willen kijken of het lukt."

Om een herdenking te realiseren zoeken de twee bewoners naar meer verhalen van overlevenden. Daarom doet Zwinkels een oproep: "Wilt u uw verhaal over 18 maart 1945 aan ons vertellen of kent u familie, kennissen of buren die die dag hebben meegemaakt of die nog verhalen kennen uit de overlevering, dan kunt u ons bereiken op e-mailadres: liskwartierbergpolderkrant@gmail.com. We zullen zorgvuldig met uw verhaal omgaan."

Uiteindelijk is het streven om een monument te plaatsen met de namen van de 42 slachtoffers. "Een bewoner heeft na onderzoek in het archief 33 namen in kaart gebracht, we zijn er dus nog niet."

Weten waar je woont

Kieviet woont sinds twee jaar in de wijk en vindt het belangrijk dat dit verhaal vertelt wordt. "Ik woon in een jonge wijk en veel bewoners weten niet dat deze tragedie hier gebeurd is. Als straks de laatste nabestaanden niet meer leven, mag dit verhaal niet vergeten worden. Daarom moeten wij dit verhaal vertellen."

Tegenwoordig staat er op de plek waar de V1 neerkwam Centrum de Middenweg, dat sinds vijf jaar in gebruik is als moskee. De twee bewoners hopen voor de herdenking samen te werken met de moskee en scholen aan de Noordhavenkade. "Die scholen gaan we binnenkort benaderen", zegt Kieviet. De moskee reageerde woensdagavond al meteen positief op het voorstel.