Vrouw rijdt in volle vaart tegen stadsbus Foto: GinoPress Foto: GinoPress

Op de A20 bij de afrit Vlaardingen-West is een vrouw in volle vaart tegen een stadsbus gereden. De vrouw is in gewonde toestand naar het ziekenhuis gebracht. De tien busreizigers zijn ongedeerd.

Het dak van de auto moest worden opengeknipt om vrouw uit de wagen te krijgen. Zij heeft haar been gebroken. In het ziekenhuis wordt de vrouw verder onderzocht. De buspassagiers zijn ondergebracht in de naastgelegen McDonald's. Omdat de bus koelvloeistof lekte moesten de rijbanen worden schoongemaakt. De snelweg werd tijdens de hulpverlening afgesloten tussen Maassluis en Vlaardingen.