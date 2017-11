ARCHIEF: Excelsior-fan vlagt bij bekerwedstrijd van zijn favoriete club

Een opmerkelijke situatie woensdagavond in het Belgische bekertoernooi. Het duel tussen KV Mechelen en Racing Genk werd tijdelijk stil gelegd, omdat de scheidsrechter geblesseerd was geraakt. Dat kan gebeuren, maar eerder die avond moest de vierde man een geblesseerde grensrechter vervangen. Kortom: de stadionspeaker vroeg aan het publiek wie de officiële papieren had om de wedstrijd als grensrechter af te maken. Een hilarische situatie, maar in onze regio is iets soortgelijks al eerder gebeurd!

We gaan terug naar het bekertoernooi van het seizoen 2007/2008. Excelsior speelde op Woudestein een thuiswedstrijd tegen VVV. Grensrechter Berry Simons raakte in de eerste helft geblesseerd en kon in de tweede helft niet verder. Daarom vroeg de stadionspeaker al voor rust of één van de 724 toeschouwers in Kralingen gekwalificeerd was om het bekerduel 'uit te vlaggen'.

Een kandidaat werd gevonden. Leon de Bruijn, op dat moment twintig jaar en amateurscheidsrechter, beleefde een onvergetelijk voetbalavond. De supporter van Excelsior, die op die avond gehuld was in een trui van de club, mocht grensrechter Simons uiteindelijk na de rust vervangen. In dit noodgeval was de Rotterdammer, als seizoenkaarthouder van de Kralingers, grensrechter bij zijn favoriete ploeg. Excelsior won dit bekerduel uiteindelijk met 3-2 van VVV.

Beluister hierboven de komische radiofragmenten uit ons archief over amateurscheidsrechter en Excelsior-fan Leon de Bruijn.