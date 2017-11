Opnieuw geen spreekrecht voor nabestaanden Meisje van Nulde

Familieleden van het Meisje van Nulde krijgen donderdag opnieuw geen spreekrecht in de beroepszaak van Mike J. tegen verlenging van zijn tbs. In juli wees de rechter zo'n verzoek ook al af, omdat dit niet bij wet geregeld is.

Het 4-jarige Meisje van Nulde kwam in 2001 door mishandeling om het leven na stelselmatige mishandeling door haar stiefvader Mike J. Haar lijkje werd in de vriezer gelegd en later in stukken gezaagd.

De Dordtse kleuter heette in het echt Rowena Rikkers. Na haar dood werd ze bekend als Meisje van Nulde, omdat delen van haar lichaam werden teruggevonden in het Veluwemeer bij strand Nulde.

Haar hoofdje werd uit het water gehaald bij Hoek van Holland. Om er achter te komen wie het meisje was, maakte een specialist een reconstructie van het hoofd. Foto's daarvan kregen aandacht in de media. Rowena werd herkend, haar moeder en stiefvader opgepakt.

Mike J. kreeg twaalf jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Moeder Wanda werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Zij greep niet in op de momenten dat Mike J. haar dochter mishandelde.

Wanda is alweer een tijdje op vrije voeten. De tbs-maatregelen van Mike J. werd in juli met twee jaar verlengd, omdat de rechter de kans op herhaling groot achtte. J. ging tegen de beslissing in beroep.

De nabestaanden wilden hun verhaal over de dood van het Meisje van Nulde naar voren brengen tijdens de zittingen over de tbs-verlenging. Maar dat kan wettelijk niet. Het CDA dient donderdag een motie in bij de Tweede Kamer om daar verandering in te brengen.