Deel dit artikel:











Terugvechtend D66-raadslid eist sleutels van fractiekamer op Verveen in de Rotterdamse raad Foto: Jerry Lampen, ANP

Het Rotterdamse raadslid Jos Verveen claimt dat hij de enige is die D66 vertegenwoordigt in de gemeentepolitiek. Vorige week werd hij na een vertrouwensbreuk uit de fractie gezet. Maar dat besluit is ongeldig, beweert hij in een brief aan burgemeester Aboutaleb.

Volgens Verveen zijn de fractieregels niet correct gevolgd. Hij concludeert daarom dat de anderen uit de partij zijn gestapt en dat hij als enige over is van D66 in Rotterdam. Zijn vroegere fractiegenoten moeten verder als Groep-Schampers, stelt Verveen. Samuel Schampers is de fractievoorzitter van de partij. Verveen heeft zijn voormalige fractiegenoten gevraagd om zo snel mogelijk de sleutels voor de fractiekamer bij hem in te leveren. Aan de burgemeester vraagt hij zijn voormalig partijgenoten niet langer aan te duiden als D66-fractie. "Tevens verzoek ik u de correspondentie aan de fractie van D66 voortaan rechtstreeks aan mij te richten en mijn toegang tot de D66-fractiekamer te waarborgen." Verveen gaf vorige week te kennen verder te willen als Fractie Verveen. In die rol wil hij bij nader inzien toch niet deelnemen aan de gemeenteraad, omdat hij daarmee impliciet zou instemmen met de afsplitsing van D66.