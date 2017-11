Geen Vreeswijkaubade op 70-jarige Zweedse Kerstmarkt

Met haar 70 jaar is de Zweedse Kerstmarkt aan de Rotterdamse Parklaan de oudste buitenlandse fair van het land en zowiezo van de Maasstad.

De na de bevrijdingsdroppings van het Zweedse wittebrood in '45 opgetuigde kerstfair groeit nog ieder jaar in populariteit.

Naast de jubileumviering was het ook de bedoeling dat de in november 1987 overleden Cornelis Vreeswijk, die in Zweden nog steeds ongenaakbaar hoog in aanzien staat, met een aubade zou worden vereerd op z'n 80ste jaardag, edoch de genootschapvertolkers waren gister geveld door de griep.

De bonte Kerstmarkt-viering en goede-doelentombola waren er niet minder enerverend om en onder, merkte onze life-style en foodvlogger Jack F Kerklaan gaandeweg......