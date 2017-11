Deel dit artikel:











Poppodium WORM in race voor prijs WORM in de Boomgaardstraat, Rotterdam. Foto: Wikipedia

Het Rotterdamse centrum WORM is genomineerd voor de titel Beste Poppodium van Nederland. Naast WORM dingen ook 013 in Tilburg, de Melkweg in Amsterdam en Tivoli in Utrecht mee.

De award wordt uitgereikt door de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. De winnaar krijgt de prijs op het festival Noorderslag in Groningen. Naast het beste podium worden daar ook de beste directeur, het beste festival, de beste programmeur en de beste marketeer gekozen. In deze categorieën is niemand uit de regio Rijnmond genomineerd.