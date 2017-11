Jones lovend: 'Botteghin binnen en buiten het veld de perfecte teamgenoot'

Ook Brad Jones was deze week aanwezig bij de benefietavond die Eric Botteghin had georganiseerd. De doelman sprak daar vol lof over zijn medespeler, die op de weg terug is van een blessure. "Hij is de perfecte teamgenoot, staat altijd voor je klaar. En dat is ook zo buiten het veld, dat zie je op avonden als deze. Fantastisch wat zij doen."

Op die Braziliaanse avond in Lommerrijk in Rotterdam heeft Eric Botteghin 52.375 euro opgehaald voor arme kinderen in Brazilië. De verdediger van Feyenoord is samen met zijn vrouw Melina ambassadeur van de stichting Power2Fly, die zich inzet om tachtig kinderen in Florianopolis van de straat te houden.

Ook Brad Jones, die aanwezig is op de avond, zet zich in voor het goede doel. Hij doet dat voor Anthony Nolan, een benefietorganisatie in het Verenigd Koninkrijk dat zich richt op onderzoek naar leukemie en stamceltransplantatie. "Het is altijd goed om jezelf in te zetten voor mensen die dat nodig hebben. Nu ik in Nederland ben, is het lastiger om bij hun events aanwezig te zijn. Daar ben ik in het verleden wel regelmatig geweest."