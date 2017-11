Woonstad haalt gas weg uit honderden huizen in Pendrecht

Als het aan Woonstad ligt, is dit beeld binnenkort verleden tijd

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam en energieleverancier Nuon willen 600 woningen in Pendrecht van het aardgas afhalen. Het gaat om ruim tien procent van alle woningen in deze wijk op Zuid.

Als het aan Woonstad ligt worden uiterlijk 2025 alle 600 woningen verwarmd met industriële restwarmte en koken de bewoners elektrisch.

Het aardgasvrij maken van de Pendrechtse huizen is een eerste stap in het behalen van grotere duurzaamheidsdoelen. Woonstad Rotterdam wil voor 2050 al haar vastgoed in Rotterdam gasloos maken. Het gaat om zo’n 57.000 woningen.

In Rotterdam-Prins Alexander wordt een renovatieproject aangepakt om huizen van het gas af te halen.