Geen toeslag in daluren voor Intercity Direct tussen Rotterdam en Schiphol

Op het traject Rotterdam - Schiphol van de Intercity Direct hoeven reizigers vanaf 10 december geen toeslag meer te betalen. Het is een tijdelijke regeling voor de rustige uren en een tegemoetkoming vanwege de vele vertragingen.

Het gaat regelmatig mis op de snelle trein tussen Amsterdam en Breda over de hogesnelheidslijn.

Ook in de weekeinden is de trein toeslagvrij, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) bekendgemaakt. Tijdens de spitsuren blijft de toeslag gehandhaafd om grote drukte te voorkomen.

Eerder werd al bekend dat de regeling eind dit jaar in zou gaan. Het geld komt uit de boetepot die NS moest vullen wegens tegenvallende prestaties met de Intercity Direct. Het toeslagvrij reizen gaat door tot de pot leeg is. Dat is zeker drie maanden.