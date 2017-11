Deel dit artikel:











Leden No Surrender blijven in cel voor steekpartij in Ridderkerk Justitie wil nog elf getuigen horen in het onderzoek naar de mislukte liquidatie

Twee kopstukken van de Haagse afdeling van motorclub No Surrender blijven voorlopig vastzitten. Ze worden verdacht van een mislukte liquidatie in Ridderkerk. Een derde verdachte, die geen lid is van No Surrender, blijft ook in de cel.

Het onderzoek naar de zaak is nog niet afgerond. Er moeten volgens justitie nog elf getuigen worden gehoord. In de Tinstraat in Ridderkerk werd ruim een jaar geleden een 40-jarige Hagenaar neergestoken. Dat gebeurde op klaarlichte dag. Beveiligingscamera's legden de mislukte afrekening vast. De politie ontdekte in de straat een illegaal laboratorium, waarin ondermeer anabole steroïden werden gefabriceerd.