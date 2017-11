Parkeertarieven ziekenhuizen stijgen het hardst bij Havenpolikliniek Rotterdam

Twee ziekenhuizen in Rotterdam staan in de top vijf van medische centra met de hoogste parkeerkosten van het land. Het gaat om de Havenpolikliniek, het vroegere Havenziekenhuis, op drie en het Erasmus MC op plek vijf.

Volgens de onderzoekers zijn de parkeertarieven bij de Havenpolikliniek het hardst gestegen van heel Nederland. Automobilisten betalen met 3,20 euro nu 70 cent meer dan een jaar geleden.

Het medisch centrum heeft geen eigen parkeergarage, bezoekers zijn aanwezen op straatparkeren. Voor mindervaliden is er een beperkt aantal gratis plekken beschikbaar.

Wie zijn auto in de eigen parkeergarage van het Erasmus MC kwijt wil, betaalt drie euro per uur. Dirksland is een van de ziekenhuizen waar parkeren nog gratis is.

In de regio Amsterdam zijn automobilisten het meest kwijt. De eerste twee plekken van de top vijf worden bezet door het OLVG-Oost en VUmc.