Moordenaar Meisje van Nulde bijna dagelijks op onbegeleid verlof

De veroordeelde stiefvader van het Meisje van Nulde is al 266 keer op onbegeleid verlof geweest. Hij denkt dat hij klaar is voor een voorwaardelijke beëindiging van zijn tbs-behandeling. Mike J. (48) heeft dat donderdag bij het gerechtshof in Arnhem gezegd tijdens het hoger beroep tegen de verlenging van zijn tbs-maatregel.

J. werd tot twaalf jaar cel en tbs veroordeeld voor de gewelddadige dood van de Dordtse kleuter Rowena Rikkers in 2001. De dochter van zijn vriendin kwam door stelselmatige mishandeling om het leven. Ze werd onder de koude douche gezet, in een hondenhok gestopt en kreeg stompen in haar buik.

Na haar overlijden werd ze in de vriezer gelegd en in stukken gesneden. Haar lichaamsdelen werden teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde. Omdat niet bekend was wie de kleuter was, werd een reconstructie van haar hoofd gemaakt en kreeg ze de naam Meisje van Nulde.

Volgende stap

De moeder van Rowena kreeg acht jaar cel, omdat zij niets tegen de mishandelingen door J. deed. Zij is inmiddels weer op vrije voeten.

Mike J. vertelde donderdag bij het hof in Arnhem dat hij het afgelopen jaar nagenoeg dagelijks op onbegeleid verlof is en vier dagen per week werkt. Hij voegde daaraan toe dat hij klaar is voor de volgende stap.

"Er zijn enorme ontwikkelingen zichtbaar en de behandeling stelt niet veel meer voor’’, voegde zijn advocaat Niels van Wersch toe. Volgens hem moet de reclassering worden ingeschakeld om voorwaarden te bepalen voor een beëindiging van de tbs.

Het Openbaar Ministerie ziet het totaal niet zitten dat Mike J. de tbs-kliniek verlaat. Volgens de advocaat-generaal is de kans op herhaling nog steeds groot. Daarom zou Mike J. nog twee jaar in de kliniek moeten blijven.

Brief

De vader van Rowena, Martin Huisman, was donderdag bij de zaak aanwezig. Hij had opnieuw vergeefs gevraagd om spreekrecht. Het gerechtshof liet wel toe dat een brief, waarin de vader uitlegt hoe de zaak nog dagelijks zijn leven beheerst, aan het dossier wordt toegevoegd.

Huisman was blij dat zijn brief in ontvangst is genomen, maar reageerde verrast en geschrokken dat Mike J. al 266 keer op onbegeleid verlof is geweest. "Dat wist ik ook niet en daar sta ik van te kijken.''

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak over de verlenging van de tbs-behandeling van Mike J.