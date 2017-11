Deel dit artikel:











Tomasson en Hiele aan tafel in FC Rijnmond Jon Dahl Tomasson

We hebben dit weekend weer een mooie line-up voor je in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Jon Dahl Tomasson is onze gast op vrijdag, terwijl Joop Hiele zondag plaats neemt aan de desk.

Met Tomasson blikken we vooruit op het weekend waarin Feyenoord thuis speelt tegen Vitesse en Sparta en Excelsior langs gaan bij respectievelijk PSV en NAC Breda. Op zondag laat Hiele zijn licht schijnen over de afloop van die wedstrijden. Op vrijdag zitten vaste tafelgasten als Geert den Ouden en Dennis van Eersel met presentator Etienne Verhoeff naast Tomasson. Op zondag zullen Emile Schelvis en Sinclair Bischop meepraten met Joop Hiele en presentator Bart Nolles.