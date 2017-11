Bureau Rijnmond: beelden beroving 13-jarige scholier

Donderdag in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, aandacht voor de fatale mishandeling in metro Zuidplein, een gewapende overval in Hillegersberg, herkenbare beelden van de beroving van een 13-jarige jongen en meer.

Vorige week vrijdag kwam een 54-jarige Rotterdammer om het leven na geweld op perron 2 van metrostation Zuidplein. Een verdachte heeft zich enkele dagen later gemeld bij de politie en is aangehouden. Er is nog veel onduidelijk rond deze zaak en de politie is dan ook op zoek naar getuigen.

Chinees



Een andere zaak is een gewapende overval op een Chinees restaurant aan de Bergse Dorpstraat in Rotterdam-Hilligersberg. Duidelijke beelden van de verdachten moeten naar zijn herkenning leiden.

Nog duidelijkere beelden zijn er van een man, die een andere man neerstak. Die ander zou te veel naar de partner van de verdachte hebben gekeken. Dit gebeurde op het voetgangers/fietsersbruggetje tussen de Rodinrade en de Ernst Barlachrade in Capelle aan den IJssel.

Vaanweg



In de vorige uitzending van Bureau Rijnmond werden beelden getoond van een beroving op de Vaanweg in Rotterdam. Een 13-jarige jongen werd daar van zijn fiets beroofd.

De beelden van de verdachte werden toen onherkenbaar getoond zodat de vermoedelijk minderjarige verdachte de gelegenheid kreeg zich te melden. Dat heeft hij niet gedaan en daarom worden de beelden deze week herkenbaar getoond.

Een andere beroving vond plaats op de Spitsenhagen. Daar werd een restauranteigenaar door twee mannen beroofd van zijn tas. In dit geval waren het zeker geen minderjarige verdachten en daarom nu herkenbare en duidelijke beelden van het duo.

Verder aandacht voor een inbraak in een bedrijfspand aan de Klompenmakerstraat in Ridderkerk, waarbij opeens een personeelslid binnenkwam. Het inbrekersduo schrok zich rot en maakte zich uit de voeten. Een sprong vanaf het balkon leidde naar de vrijheid. Wie herkent het tweetal van de beelden?

In de zaak van het zedenmisdrijf aan de Kennelweg in Gorinchem zijn er ontwikkelingen. Er is een horloge gevonden dat van de dader kan zijn. Wie herkent het horloge?



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl