Rotterdamse verzorger pleegde mogelijk zeven insulinemoorden

De 21-jarige Rotterdammer die wordt verdacht patiënten met opzet insuline te hebben ingespoten, heeft volgens justitie op meer plaatsen toegeslagen. Hij wordt verdacht van nog twaalf zaken, waaronder zes met dodelijke afloop. Daarmee komt het mogelijke totaal aantal insulinedoden op zeven.

Twee weken geleden maakte justitie bekend dat de 21-jarige Rotterdammer Rachiied A. wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord en twee pogingen tot moord.

Die bekendmaking leidde tot nog meer meldingen van tehuizen en instellingen. Het gaat onder meer om het Jasmijnhuis en de Riederborgh in Ridderkerk en een vestiging van Humanitas in Rotterdam.

De waarnemend directrice van de Riederborgh zegt: ''We willen dat de door ons gemelde zaken in alle rust worden onderzocht. Meer kunnen we niet melden.''

Puttershoek



De Rotterdammer werd twee weken geleden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een bewoonster in ’t Huys te Hoecke in Puttershoek.

Het lichaam van deze vrouw werd vorige week maandag opgegraven en vervolgens onderzocht door het NFI. De uitslag van de autopsie is nog niet bekend.

Ook zou hij een andere bewoonster van het tehuis in Puttershoek met insuline hebben ingespoten. Zij overleefde die dosis. Artsen vertrouwden die zaak niet, waardoor de zaak aan het rollen kwam. Het verpleeghuis schakelde de politie in.

Er werd daarna ook onderzoek gedaan op andere locaties waar de Rotterdammer had gewerkt. Daarbij kwam een voorval aan het licht met een cliënt van de Wetering in Rotterdam-Beverwaard, onderdeel van Humanitas. Ook dit slachtoffer overleefde de overdosis.

Langer vast





De rechtbank heeft naar aanleiding van de nieuwe verdenkingen besloten om de 21-jarige man nog 90 dagen langer in voorarrest te houden. Hem worden drie moorden ten laste gelegd. Voor de andere vier overlijdens is nog verder onderzoek nodig.