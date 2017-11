De Nooijer: 'Met dit team moeten wij de play-offs halen'

FC Dordrecht staat momenteel op de dertiende plaats in de Jupiler League. En na het slechte vorige seizoen zou je denken dat daar tevredenheid over bestaat, maar trainer Gérard de Nooijer vindt dat zijn team nog hoger hoort te staan.

"Alles staat nog zo dicht bij elkaar, als je twee keer wint sta je in de top-8," zegt De Nooijer. "Ik vind nog steeds dat wij met dit elftal de play-offs moeten halen. Dat is en blijft de doelstelling."

FC Dordrecht boekt, zeker thuis, dit seizoen prima resultaten. Vorige week werd er nog thuis van Jong AZ gewonnen en ook in de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles won het team van De Nooijer. Afgelopen maandag kreeg de korte goede reeks een einde, met een duidelijke 3-0 nederlaag bij Jong Ajax.

"Dat was teleurstellend," blikt Gérard de Nooijer terug. "Want we hadden er iets meer van verwacht. Maar de weken ervoor was het wel goed. Het is moeilijk om een stabiele serie neer te zetten, we zijn nog te wisselvallig. We werken er hard aan om dat weg te halen. We hebben een mix van jonge en oude spelers, daar ligt het niet aan. En als we eenmaal scoren, dan winnen we ook vaak. We geven te makkelijk goals weg, maar dat ligt niet alleen aan onze verdedigers. We praten er veel over en trainen hard om dat te verbeteren."