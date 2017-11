Eerste 3D-geprinte scheepsschroef door de keuring

Vol trots werd hij donderdagochtend gepresenteerd: de allereerste gecertificeerde scheepsschroef ter wereld uit een 3D-printer. Bedacht en gemaakt in het Innovation Dock op het Rotterdamse RDM-terrein.

Bij scheepsbouwer Damen Shipyards in Gorinchem is hij op een schip gemonteerd en uitgebreid getest. De 200 kilo zware schroef doorstond daar alle kwaliteitskeuringen.

Bij RAMLAB, een innovatieve werkplaats, is de schroef laagje voor laagje geprint met een metaalprinter.

“Deze propeller heeft 298 laagjes op elkaar gelast materiaal”, vertelt ontwikkelaar Vincent Wegener. “En nu hebben we de andere schroef precies nagemaakt, maar hierna willen we kijken of we hem lichter kunnen maken of een efficiëntere vorm kunnen geven.”







Het printen van een schroef gaat veel sneller dan gieten. “Dan moet er een mal gemaakt worden en dan ben je zo maanden bezig.

Dit is een kwestie van dagen”, legt Jan-Wim Dekker van Damen Shipyards uit. “Het is voor ons een uitprobeersel, maar we zijn echt op zoek naar manieren om bepaalde vormen in de scheepsbouw makkelijker te kunnen maken.”

Nu de schroef een succes is ziet het Havenbedrijf Rotterdam grote kansen voor de toekomst, zegt woordvoerder Tie Schellekens: “Schepen die onderweg pech krijgen moeten nu onderdelen uit Korea laten komen. Stel je voor dat dit er straks voor zorgt dat zo’n onderdeel al klaarligt in de Rotterdamse haven voordat het schip daar aankomt. Dat scheelt echt veel tijd. Maar dan hebben we het wel over toekomstmuziek hoor.”