Zelfvarend binnenschip komt eraan

In Rotterdam is vandaag een experiment gehouden met een zelfvarend schip. Het containerschip Saluté moet met alle digitale apparatuur aan boord laten zien dat het op het water schoner, efficiënter en veiliger kan.

Op de Nieuwe Maas werd donderdagmiddag de Smart Shipping Challenge (SMASH) gehouden. Daar wilden de initiatiefnemers laten zien dat ook binnenvaartschepen in de toekomst zelfstandig kunnen bewegen door de inzet van slimme technieken. Op de weg is die revolutie met de komst van de Tesla al wat verder, maar de scheepvaartsector, Rijkswaterstaat en ICT-bedrijven willen niet achterblijven.

Toenemende filedruk

Zo'n 40 procent van alle goederen wordt over het water getransporteerd. Door de toenemende filedruk in met name de Randstad ziet de sector dat aandeel graag groeien de komende jaren. Digitale technieken en het internet zijn daarbij hard nodig.

Het gaat niet alleen om het schip geheel zelfvarend te maken, maar ook om slimmere technieken toe te passen om het schip onder water te inspecteren, beter te communiceren met sluizen, bruggen en terminals. Alles om de concurrentiepositie te verbeteren en uiteraard om duurzamer te worden.

Binnen vijf jaar een semi-autonoom schip op de Nieuwe Maas

"We moeten de digitale handschoen oppakken om mee te kunnen in de ratrace die momenteel gaande is wat betreft duurzaamheid", zegt Remco Pikaart, eigenaar van de MSC Saluté. "De doelstelling is binnen vijf jaar een semi-autonoom schip te hebben, niet gehéél onbemand maar wel veel slimmer".

In totaal varen in Nederland zo'n 7000 binnenvaartschepen. "Het is belangrijk dat de innovatie ook op bestaande schepen kan worden toegepast om kosten te verlagen en veiligheid te vergroten", aldus Pikaart.