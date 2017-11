Enquête: Martkhal 2.0. Hoe moet die eruit gaan zien?

Toeristen weten de Markthal massaal te vinden, dat is een bekend feit. Maar waarom blijven de Rotterdammers weg?

Drie jaar geleden werd de Markthal met veel bombarie neergezet voor met name liefhebbers van exclusief en vers food; maar het zijn vooral de toeristen en de horecaliefhebbers die de hal bezoeken.

De internationale pers is lovend over het gebouw, maar de potentiële kopers, de Rotterdammers, laten zich te weinig zien. Een deel van de versondernemers is inmiddels failliet of heeft er de brui aangegeven.

Hoogtijd voor een Markthal 2.0 dus, vinden de huidige marktondernemers! Maar hoe gaat die eruit zien? Deze vraag staat centraal bij Rijnmond Nu op Radio Rijnmond op dinsdag 12 december. Wil je meedoen? Vul onze enquête in.