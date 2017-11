Van Wezel: van Nepal naar Noorwegen

Matt van Wezel wordt per ingang van komende zomer bondscoach van het nationale damesteam van Noorwegen. De volleybalcoach heeft een contract getekend voor vier seizoenen.

Afgelopen zomer had Van Wezel al enkele maanden het herenteam van Nepal onder zijn hoede. "Ik kijk er naar uit om weer met een nationaal team aan de slag te gaan," zegt de coach van Sliedrecht Sport. "Noorwegen heeft sterke atleten, is een goed georganiseerd land en heeft een ambitieuze bond. Het doel is om door te groeien naar een team dat structureel op Europese kampioenschappen meedoet."

Met Sliedrecht Sport presteert Van Wezel dit jaar weer goed in de eredivisie, na de titel van vorig seizoen en de winst van de Supercup. Met Sliedrecht Sport gaat de oefenmeester in de komende periode in gesprek over de invulling van het volgend seizoen en of zijn job bij Sliedrecht Sport te combineren is met het bondscoachschap.