Wolven in Chris Natuurlijk van 2 december

Wolven, Maannachten, geredde dieren uit de vogelopvang en snoep zonder troep.

Wolven in Nederland

Hoe herken je een wolf? Dit jaar is al vier keer een wolf gesignaleerd in Nederland. Wat betekent het voor ons als de wolf echt in Nederland blijft, in plaats van af en toe de grens over te steken? Glenn Lelieveld vertelt in Chris Natuurlijk over de lezing Wolven in Nederland die hij op 7 december geeft in Ridderkerk.

Maannachten

Chris Natuurlijk interviewt Marja Visscher over haar historische roman Maannachten . De schrijfster uit Klaaswaal noemt de 19e-eeuwse voorloper van het impressionisme J.B. Jongkind, een beetje "onze schilder." De kunstenaar is regelmatig in Klaaswaal geweest bij zijn zuster. In Maannachten beschrijft Visscher het leven van Jongkind met de getrouwde Madame Fesser.

Geredde dieren in Natuurhistorisch Museum

"Dieren die de collectie net niet gered hebben ." Dat is het onderwerp van de maandelijkse Zondagmiddaglezing@HetNatuurhistorisch in Rotterdam. Het gaat over dieren die bij de Vogelklas Karel Schot zijn opgevangen en weer vrijgelaten in de natuur. Chris Natuurlijk kijkt bij de opvang in Rotterdam-Zuid welke dieren gelukkig net niet terecht komen in de collectie van het Natuurhistorisch.

Snoep onder troep

Sinterklaas is in het land en dat betekent veel gesuikerde lekkernijen. Chris Natuurlijk kijkt bij Tante Toos Suikerloos in Rotterdam hoe ze snoep zonder troep maken, dus ook zonder suiker.





Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.