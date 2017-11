Win kaarten voor laatste thuisduels van Excelsior in 2017

Doe mee aan deze actie en ook jij kan Excelsior aanmoedigen in het stadion

Wil jij samen met iemand anders de drie thuiswedstrijden van Excelsior Rotterdam in de maand december bezoeken? Via RTV Rijnmond maakt je kans op twee speciale Decemberkaarten!

Deze kaarten geven toegang tot de thuiswedstrijden van de Rotterdamse eredivisionist tegen PEC Zwolle, FC Groningen en FC Twente. Wil je kans maken op deze Decemberkaarten? Vul dan dit formulier in .



Excelsior speelt in de maand december de volgende thuiswedstrijden in het Van Donge & De Roo Stadion:



Zaterdag 9 december, 19.45 uur

Excelsior Rotterdam – PEC Zwolle



Zondag 17 december, 16.45 uur

Excelsior Rotterdam – FC Groningen



Zaterdag 23 december, 20.45 uur

Excelsior Rotterdam – FC Twente

Mocht je niet hebben gewonnen, dan kan je via www.excelsiortickets.nl natuurlijk alsnog aan kaarten komen.