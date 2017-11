Het Wintervarieté is in de stad!

Het varieté komt weer naar de stad! De winter een vervelende periode? Welnee. Je kunt gewoon lekker naar een warme spiegeltent waar je van begin tot eind wordt gefêteerd met cabaret, circus en muziek én lekker eten. Te gast bij Rijnmond Nu: Dave's Wintervarieté!

Is presentator Ruud de Boer geschikt om op te treden in de show van Dave? Eerst maar eens leren jongleren...

Check de bloedstollende oefeningen ook live op deze pagina of via de Facebookpagina van Rijnmond Nu!

