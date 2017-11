Crowdfunding Pandora's Music Box een succes

De crowdfundingsactie voor het digitaliseren van de ruim 6500 foto's van Pandora's Music Box is succesvol afgesloten. Er is na een week een bedrag binnen van €5727,- Dat is 114% van het gestelde doel van vijfduizend euro.

Evan van der Most van DIG IT UP Gallery: "Het is boven verwachting. Dit is de eerste keer dat we een crowdfundingsactie hebben opgezet en dat het gelijk zo succesvol is, hadden we niet verwacht. We zijn er heel erg blij mee".

Festival

Het geld wordt gebruikt om de zoekfunctie in de duizenden foto's te vergemakkelijken. De foto's zijn in 1985 gemaakt tijdens Pandora's Music Box in de De Doelen in Rotterdam. Iedereen die het festival bezocht, moest op de foto.

Die foto's zijn onlangs teruggevonden. Op de website van DIG IT UP Gallery is een selectie te zien. De berichten hierover leiden tot het platleggen van de site door de grote belangstelling. Met de opbrengst van de crowdfunding zal de zoekfunctie verbeterd worden.

Stadsarchief

De originele negatieven zijn overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam . "Een hele mooie aanvulling van onze collectie", zegt Wanda Waanders van het archief. "Dit laat een heel mooi beeld zien van popcultuur en de jongerencultuur in de jaren tachtig".

Het Stadsarchief is nog op zoek naar meer materiaal van de drie edities van Pandora's Music Box die in De Doelen zijn gehouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om affiches, programmaboekjes en foto's die door bezoekers zijn gemaakt.