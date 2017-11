Sinterklaas in Oud-Beijerland: huishoudens krijgen 100 euro

Wethouder Piet van Leenen was de drijvende kracht achter het voorstel om inwoners mee te laten profiteren | Foto: Oud-Beijerland.nl

De gemeente Oud-Beijerland heeft een opvallende beslissing gemaakt, ieder huishouden krijgt op zeer korte termijn 100 euro gestort. Maar dat is niet alles, de huishoudens hoeven in 2018 ook geen rioolheffing van 143 euro te betalen.

Het gaat om zo'n 10 duizend huishoudens in de gemeente die dit vervroegde Sinterklaascadeau krijgen. De verantwoordelijke hulpsint in dit geval is wethouder Piet van Leenen van Financiën (SGP-CU). "Hij heeft het plan bedacht en verdedigd", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Toen er zo'n anderhalve maand geleden een overschot bleek te zijn, vond het college dat ook de inwoners moesten meeprofiteren. Uiteindelijk werd het voorstel van het college aangenomen op 7 november.

"Dat positieve saldo was een gevolg van allerlei meevallers en economische groei", zegt de woordvoerder. "Er is een goeie financiële buffer ontstaan en die loopt op tot 23 miljoen euro in 2021."

Behalve het geld, hoeven de inwoners in 2018 ook geen rioolheffing te betalen. Dat scheelt zo'n 143 euro per huishouden. "De rioolheffing moet kostendekkend zijn en dat niveau is op dit moment bereikt", zegt de woorvoerder. "Vandaar dat de heffing voor een keer niet in rekening wordt gebracht."

En dan is het voor huiseigenaren in Oud-Beijerland misschien ook al een beetje kerst, want ook de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt verlaagd met 2 procent.

"Zo'n cadeautje vlak voor de maand december is dan toch mooi meegenomen."

Oud-Beijerlanders kunnen de uitbetaling "zeer binnenkort" op hun rekening verwachten.