13-jarige jongen beroofd van fiets in Rotterdam Zuid straatroof_fiets_04 straatroof_fiets_03 straatroof_fiets_01 straatroof_fiets_02

Vorige week behandelden we in Bureau Rijnmond een straatroof aan de Vaanweg in Rotterdam Zuid. De verdachten werden toen onherkenbaar gemaakt, omdat ze waarschijnlijk minderjarig zijn. Ze hebben zich niet gemeld. Deze keer komen ze herkenbaar in beeld.