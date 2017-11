Deel dit artikel:











Overval op Chinees Restaurant Rotterdam Hillegersberg overval_chinees_restaurant_03 overval_chinees_restaurant_02

Bij restaurant de Nieuwe Chinese Muur in Rotterdam Hillegersberg is het personeel op vrijdagavond 4 augustus aan het afronden. Het is een drukke avond geweest en de meeste gasten zijn naar huis. Dan neemt de avond een vervelende wending...