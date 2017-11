Artiestenparade van Luxor met Toon Hermans

Nou, hij staat hoor: de beeltenis van Toon Hermans die door de radiomakers van wakker@rijnmond is geadopteerd. Bedrijven konden de levensgrote afbeeldingen van honderd artiesten financieren en de Wakker-makers kozen voor Toon.

De cabaretier staat voor de ingang van het Oude Luxor in Rotterdam. Tegenover hem staan Paul de Leeuw en Brigitte Kaandorp. Naast hem staat Richard Groenendijk afgebeeld en verderop zien we Youp, Leen, de Ashton Brothers en ga zo maar door.

Alle afbeeldingen samen vormen de artiestenparade tussen het oude en nieuwe Luxor Rotterdam. Dit naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het theater. "De bedoeling is dat mensen met hun favorieten op de foto gaan", vertelt Randi de Vries van Mothership.

Bij de afbeeldingen halen mensen ook herinneringen op aan hun helden. Bij de ouderen verschijnt meteen een glimlach op het gezicht als gevraagd wordt wat ze zo goed aan hem vonden. "Zijn timing, zijn mimiek, zijn liedjes en conferences", klinkt het dan.

Ter plekke werd mensen gevraagd een bijdrage te leveren aan de adoptie van Toon. Wie namelijk een tientje stort op rekening NL 65 RABO 0323 7114 tnv Stichting Luxor Theater (ovv Toon Hermans), komt in aanmerking voor kaartjes van de jubileumshow van Paul de Leeuw of de voorstelling van Waardenberg en de Jong en de dames van Toren C.

Voor meer informatie: check de Facebookpagina van wakker@rijnmond.nl