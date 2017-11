Raadslid in Cromstrijen overleden

In Memoriam

D66-raadslid Johan Stokman uit Cromstrijen is donderdag op 67-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ongeluk. Stokman was sinds 2010 raadslid voor D66.

Bij zijn collega's in de gemeenteraad is het verdriet groot. D66-fractievoorzitter Miranda den Tuinder schrijft in een bericht dat de fractie hem onbeschrijfelijk veel gaat missen.

"Zijn tomeloze inzet en passie voor de gemeente Cromstrijen en de Hoeksche Waard moge een voorbeeld zijn voor anderen. Hij staat bekend om zijn goede dossierkennis, humor en relativeringsvermogen. Maar ook zijn Drentse nuchterheid. Wij zijn hem erg dankbaar voor al die jaren inzet in het gemeentebestuur."

Ook burgemeester Luteijn laat weten diep geraakt te zijn: "Hij was altijd actief betrokken bij onze gemeente. Wij hebben respect en waardering voor de manier waarop hij heeft meegewerkt om Cromstrijen op alle fronten beter te maken."

Johan Stokman overleed aan de gevolgen van een ongeluk eerder deze maand. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is.