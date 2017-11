Deel dit artikel:











Coffeeshop in Vlaardingen dicht The Bull aan de Vetteoordsekade | Foto: Google Streetview

Coffeeshop The Bull in Vlaardingen is vanaf vrijdagmorgen gesloten. De staat van het pand is te slecht. Daarom is de overeenkomst met de huurder opgezegd.

Volgens de gemeente Vlaardingen is twee jaar geleden aan de eigenaar gemeld dat het pand aan de Vetteoordsekade niet meer kon worden gebruikt. De huurder, de eigenaar van The Bull, wilde wel verhuizen. Hij heeft vervolgens een aantal opties aan de gemeente voorgelegd. Die zouden echter niet aan de eisen voldoen. In Vlaardingen is volgens het huidige beleid ruimte voor drie coffeeshops. Voor de locaties gelden strenge voorwaarden. Naast The Bull zijn er nog twee coffeeshops in de gemeente.