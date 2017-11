Ze zijn er: de eerste tegeltjes voor de Maastunnel

De eerste 20.000 nieuwe tegeltjes voor de Maastunnel zijn aangekomen in Rotterdam. Ze werden vervoerd in een grote vrachtwagen die donderdag feestelijk met confetti werd onthaald op de bouwplaats.

Een voor een zijn de oude tegels in de tunnel de afgelopen tijd afgebikt. In totaal zijn 600.000 nieuwe tegeltjes nodig. Die worden allemaal nauwkeurig in Spanje nagemaakt op basis van de oude exemplaren in het Rijksmonument.

Over een week wordt begonnen met het plaatsen van de nieuwe tegels. De komende tijd volgen nog 23 vrachtwagenladingen.

De werkzaamheden aan de Maastunnel zijn sinds juli bezig. Er wordt eerst een jaar gewerkt aan de westelijke tunnelbuis, daarna aan de oostelijke buis. De Maastunnel blijft in zuidelijke richting tot medio 2019 afgesloten.

Bekijk hieronder het feestelijke onthaal: