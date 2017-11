Deel dit artikel:











Beatrixziekenhuis in Gorinchem opnieuw 'beste van Nederland' Het Beatrixziekenhuis stond begin november ook op de nummer 1 positie in de AD Top 100 | Foto: Beatrixziekenhuis

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is ook door weekblad Elsevier uitgeroepen tot beste ziekenhuis van Nederland. Eerder deze maand stond het ziekenhuis ook op de nummer 1 positie in de Ziekenhuis Top 100 van het AD.

Welk ziekenhuis houdt het meest rekening met patiënten? Waar is de zorg veilig en up to date? Ziekenhuizen werden op twee hoofdpunten beoordeeld: 'medische zorg' en 'patiëntgerichtheid'. Op beide punten haalde het Beatrixziekenhuis de maximale score. "Een groot compliment voor alle medewerkers", zegt directeur Anja Blonk. "Het is het resultaat van onze voortdurende focus op kwaliteit, veiligheid en patiëntgerichtheid", schrijft Michiel van Roozendaal, de voorzitter van de raad van bestuur, in een reactie op de uitslag. Gedeelde nummer 1 positie

'De Beste Ziekenhuizen' test van Elsevier is geen ranglijst. Ziekenhuizen worden daarentegen opgedeeld in vier groepen: veel lager, lager, hoger en veel hoger dan het landelijke gemiddelde. 'De Beste Ziekenhuizen' test van Elsevier is geen ranglijst. Ziekenhuizen worden daarentegen opgedeeld in vier groepen: veel lager, lager, hoger en veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarom wordt de nummer 1 positie van het Beatrixziekenhuis gedeeld met twee andere ziekenhuizen. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk haalden eveneens 777 punten in de test en mogen zich daarmee ook 'beste ziekenhuis' van Nederland noemen.