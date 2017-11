Deel dit artikel:











Snackbar Vlaardingen overvallen, dader voortvluchtig Archieffoto

Een snackbar op de Handelstraat in Vlaardingen is donderdagavond overvallen. De dader is met een onbekend geldbedrag gevlucht op een motor.

De dader bedreigde het personeel van Sammy's Snackbar met een vuurwapen. Ook sloeg hij een medewerker tijdens de overval. Er is niemand ernstig gewond geraakt, laat een politiewoordvoerder weten. De politie is nog op zoek naar de man die ervandoor ging op een motor. Hij zou een zwart-witte helm dragen met een rode streep in het midden. De politie vraagt mensen te bellen als ze tips hebben.